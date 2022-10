Lo uccidono dopo una lite con una amica in un bar: “Impara a rispettare le donne” L’omicidio a Cornaredo sarebbe avvenuto dopo che tra la vittima e una donna al bar è scoppiata una lite. Un uomo avrebbe atteso fuori la vittima e prima di sparare avrebbe detto: “Così impari a rispettare le donne”.

A cura di Giorgia Venturini

I carabinieri fuori dal locale dove è avvenuto l’omicidio

"Così impari a rispettare le donne". Per questo motivo hanno sparato a morte al 45enne Abderrahimi Elkharmoudi fuori da un bar.

Dalle prime informazioni, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo che la vittima ha parlato per qualche minuto con una donna al bancone di un bar a Cornaredo, alle porte di Milano.

Improvvisamente tra i due è scoppiata una lite: la vittima così è uscito dal locale dove c'era un uomo ad attenderlo che lo ha freddato sparandogli due colpi d'arma da fuoco come per dargli – così riporta Il Corriere della Sera – una lezione su come si trattano le donne.

Il 45enne si è alzato e ha raggiunto la sua auto: una volta alla guida ha però solo percorso pochi metri prima di perdere i sensi. Morirà poco dopo in ospedale.

L'allarme lanciato da alcuni residenti

A chiamare il 112 sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito gli spari: una volta sul posto i carabinieri però non hanno trovato nessuno.

Pochi minuti e a quasi mezzo chilometro di distanza i militari si sono accorti dell'uomo, alla guida dall'auto ormai già privo di sensi vicino alla rotatoria.

Da qui scattano le indagini dei carabinieri della compagnia di Corsico con il supporto del nucleo investigativo di via della Moscova.

L'omicidio ripreso dalle telecamere di video sorveglianza

A far luce su quanto accaduto è stata la telecamera di video sorveglianza all'interno del bar che avrebbe registrato la conversazione tra l'uomo e la donna. Il bar "Agorà" dove è accaduto tutto si trova in piazza della Libertà, a due passi dal municipio e a fianco a una chiesa.

Le immagini mostrano il 45enne, originario del Marocco con precedenti per spaccio e residente a Cornaredo, al bancone mentre parla con una donna e beve un drink. Poco più in là ci sono cinque persone.

Quando inizia la discussione con la donna e l'uomo esce dal bar c'è ad attenderlo un altro uomo: dalle prime indagini sembrerebbe un uomo originario dell'Albania, sempre però residente nel paese alle porte di Milano. Poi gli spari.

Il 45enne impugna il coltello forse con il tentativo estremo di difendersi da altre aggressione e raggiunge la sua auto. Purtroppo però il viaggio sarà breve, poche centinaia di metri più in là perde i sensi. Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di rintracciare l'assassino.