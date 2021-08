Gli rubano la bici e lui scende in strada con una mannaia e una catena: denunciato 27enne Nella serata di ieri, giovedì 19 agosto, un ragazzo di 27 anni è stato denunciato a Bergamo: l’uomo è stato trovato in possesso di una mannaia e una catena che ha utilizzato per distruggere alcune biciclette in sosta in piazzale Risorgimento. Alla polizia avrebbe raccontato di averlo fatto perché arrabbiato per quanto gli era successo: poco prima gli avevano rubato la bici.

A cura di Ilaria Quattrone

È sceso in strada con una mannaia e una catena danneggiando le altre biciclette: ieri sera, giovedì 19 agosto, intorno alle 21.30 un uomo di 27 anni è stato fermato a Bergamo in piazzale Risorgimento. Il 27enne ha raccontato di essersi arrabbiato perché gli era stata rubata la bici. E in questo modo cercava, forse, di potersi vendicare. L'uomo è stato portato in Questura e denunciato. Dovrà rispondere per il possesso della mannaia e per danneggiamento.

La segnalazione arrivata da alcuni cittadini

A segnalare quanto stava accadendo sono stati alcuni cittadini: in strada è apparso un uomo armato che distruggeva tutto quello che aveva intorno. Spaventati, hanno quindi chiamato gli agenti della polizia. I poliziotti, arrivati tempestivamente sul posto, hanno provato a calmare subito il giovane. Dopo aver spiegato i motivi della sua rabbia, è stato trasferito negli uffici e si è proceduto con la formalizzazione della denuncia.

A Brescia, auto distrutte con sassi e una chiave idraulica

Quanto accaduto ricorda un episodio verificatosi a Brescia nel maggio scorso: alcuni ragazzi hanno violato il coprifuoco – che all'epoca scattava alle 22 e terminava alle 5 del mattino come previsto dal Dpcm di quei mesi – per distruggere le auto in sosta con sassi e una chiave idraulica. Sono state distrutte i vetri e la carrozzeria di sette veicoli. I carabinieri sono riusciti a intercettare i giovani e fermarli. I ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, sono stati così denunciati a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato e soprattutto di violazione delle norme anti-Covid disposte in quel periodo.