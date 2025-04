video suggerito

Gli orari dei mezzi Atm a Milano per il ponte dell'1 maggio: cosa cambia per metro e autobus L'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha comunicato gli orari ridotti previsti per le corse dei mezzi pubblici di Milano per il ponte dell'1 maggio 2025. Metro, autobus, tram e filobus entreranno in servizio alle 7 e le ultime corse partiranno alle 19:30.

A cura di Enrico Spaccini

Giovedì 1 maggio 2025 si celebra la Festa dei lavoratori anche a Milano. Per l'occasione, l'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha modificato gli orari in cui il trasporto pubblico entrerà in funzione in città, anticipando anche la chiusura delle metropolitane. Tutti i mezzi, compresi quelli di superficie come bus, tram e filobus, saranno attivi dalle 7 fino alle 19:30, mentre le linee notturne non saranno in servio.

A che ora aprono e chiudono le linee della metro a Milano per l'1 maggio 2025

Come detto, giovedì 1 maggio tutte le linee della metropolitana di Milano (rossa M1, verde M2, gialla M3, blu M4 e lilla M5) sono in servizio dalle 7 alle 19:30. La chiusura, quindi, viene anticipata e le linee notturne non saranno in servizio.

Per quanto riguarda venerdì 2 maggio, invece, le linee seguiranno l'orario tipico del sabato e sabato 3 maggio il normale orario previsto per i giorni festivi.

Gli orari di bus, tram e filobus di Atm

I mezzi di superficie seguono per giovedì 1 maggio gli stessi orari della metropolitana. Autobus, tram e filobus entreranno in servizio alle 7 e le corse si interromperanno all'incirca alle 19:30. Fanno eccezione solo le linee 171, 172, 174 e 176 che fanno servizio fino alle 13.

Il giorno seguente, venerdì 2 maggio, tutte le linee seguono l’orario del sabato. Fanno eccezione solo le linee 4, 9, 16, 54 e 57 e le linee interurbane (senza corse scolastiche) che seguono l’orario del lunedì-venerdì.

Sabato 3 maggio, infine, le linee seguiranno l'orario festivo. Le eccezioni, in questo caso, sono le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3, NM4 e linee interurbane (senza corse scolastiche) che seguono l’orario del sabato.