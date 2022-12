Gli alunni delle scuole di Milano mandano i loro disegni ai bimbi ucraini per Natale Gli alunni delle scuole di Sesto San Giovanni hanno realizzato disegni e confezionati giocattoli che sono stati poi spediti ai bambini ucraini costretti a passare il Natale in guerra.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono oltre cinquecento i disegni consegnati ai bambini ucraini, costretti a passare il Natale in guerra, disegnati dagli alunni di alcune scuola della provincia di Milano e, in particolare, della città di Sesto San Giovanni. Il progetto, realizzato da Colors for Peace, ha lo scopo di far confrontare anche i più piccoli con il tema della solidarietà.

Ottocento bambini hanno realizzato i disegni

Purtroppo per gli studenti ucraini quello di quest'anno sarà un Natale particolare. E per questo motivo, è stata data vita a questa iniziativa. Il 21 dicembre 2022, gli allievi della scuola della Transcarpazia (che è una regione dell'Ucraina che ospita diversi profughi) – hanno trovato sui loro banchi i preziosi regali inviati dai bimbi di Sesto San Giovanni.

In questo progetto sono stati coinvolti i bambini di ben quattro scuole primarie e dell'infanzia. Gli ottocento piccoli alunni hanno creato i loro disegni con l'aiuto dei loro insegnanti e di Antonio Giannelli, che altro non è che il presidente di Colors for Peace. Attraverso questa attività creativa hanno potuto riflettere su quanto siano preziose e importanti la pace e la fratellanza.

Spediti anche tantissimi giocattoli

Oltre ai disegni, sono stati consegnati e confezionati tantissimi giocattoli: un modo per regalare spensieratezza ai bambini ucraini che in questo momento stanno facendo i conti con la crudeltà della guerra. Il progetto si inserisce in un'iniziativa più ampia e che è intitolata "A scuola di comunità" che mira a educare i bimbi al tema dei diritti umani, della solidarietà e della tutela dell'ambiente oltre che della biodiversità.