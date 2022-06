Giravano per Milano con due pistole in auto: fermati dalla polizia, uno dei due è stato arrestato Gli agenti della Questura di Milano hanno trovato, nella serata di ieri sabato 25 giugno, due uomini che giravano per la città con delle pistole: uno è stato arrestato, l’altro denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Stavano girando in auto con due pistole e, per questo motivo, sono stati denunciati dalla polizia e uno dei due è stato anche arrestato. Tutto è accaduto nella serata di sabato 25 giugno in viale Tibaldi a Milano. I due dovranno adesso rispondere dell'accusa di poto abusivo d'armi. Per il momento resta oscuro, il motivo per il quale avessero con sé le armi.

Il 44enne aveva diversi precedenti

A fermarli sono stati gli agenti del commissariato ticinese intorno alle 19. Alla guida c'era un 44enne. Durante i controlli, è emerso che l'uomo avesse dei precedenti. Per questo motivo, i poliziotti hanno deciso di perquisirlo. Durante l'attività è stata trovata addosso all'uomo una revolver con la matricola abrasa. Considerati i precedenti, l'uomo è stato quindi arrestato e rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Anche il passeggero aveva un'arma

In auto con lui, c'era un altro uomo di 43 anni: anche lui è stato trovato con un'arma. La pistola era regolarmente denunciata, ma non poteva uscire dalla sua abitazione. È stato quindi denunciato e dovrà rispondere di porto abusivo d'arma da fuoco. Dopo questo controllo, gli agenti hanno provveduto a perquisire anche le loro abitazioni.

Leggi anche Polizia in assetto antisommossa e coltelli in Stazione Centrale a Milano, due arresti

In casa trovati proiettili e altre armi

A casa del 44enne sono stati trovati dei proiettili calibro 12, 16 e 38: tutto materiale che era detenuto irregolarmente e quindi sequestrato. A casa del 43enne invece sono state trovate quattro pistole e un fucile. Dai controlli, è poi emerso che le armi erano tutte dichiarate e in regola. Adesso toccherà agli agenti capire quali fossero le intenzioni dei due prima di venire fermati.