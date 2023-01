Gira armato di coltello per le vie di Milano: i passanti chiamano i carabinieri Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato perché passeggiava per Milano impugnando un coltello: su di lui cadeva un mandato d’arresto europeo.

Ha terrorizzato i passanti impugnando un coltello da cucina mentre passeggiava per le vie di Milano. Per questo motivo sono scattate le manette per un uomo di 29 anni, cittadino polacco: su di lui già cadeva l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla sua nazione per reati contro il patrimonio.

Il ragazzo fermato in piazza Tripoli

Fino a ieri 19 gennaio quando i carabinieri sono intervenuti e l'hanno arrestato: i militari sono stati allertati dai passanti verso le 17 che stavano attraversando piazza Tripoli. Hanno visto l'uomo impugnare il coltello e così hanno immediatamente chiamato il 112. Alla vista dei carabinieri il 29enne ha provato a nascondere il coltello nello zaino, ma senza riuscirci perché poco dopo durante le perquisizioni i militari hanno trovato l'arma.

Era ricercato in tutta Europa

Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane era ricercato dalle forze dell'ordine di tutta Europa dopo il mandato d'arresto emesso dal suo Paese. Ora alle autorità giudiziarie il 29enne dovrà chiarire tutto: dovrà anche rispondere dall'accusa di porto abusivo di arma bianca.