Giovedì i funerali delle vittime della strage di Paderno Dugnano: saranno celebrati dall'Arcivescovo Delpini Giovedì 12 settembre verranno celebrati i funerali delle tre vittime della strage di Paderno Dugnano: le esequie saranno celebrate dall'Arcivescovo Delpini.

A cura di Giorgia Venturini

Si terranno giovedì 12 settembre le tre vittime della strage di Paderno Dugnano: Fabio, 51 anni, Daniela, 48 anni, e del figlio di 12 anni. Le esequie saranno celebrate dall'Arcivescovo Delpini alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Nascente. La sindaca di Paderno Anna Varisco ha fatto sapere che per motivi di sicurezza durante la funzione verranno chiusi alcuni tratti alcune strade vicino alla chiesa.

Resta nel carcere minorile Beccaria il figlio 17enne, è accusato di aver sterminato la famiglia a coltellate la notte tra il 31 agosto e il primo settembre. Il giovane dopo il via libera della Procura potrà incontrare i nonni materni, che hanno detto che non lasceranno solo il giovane. Intanto il suo avvocato difensore, Amedeo Rizza, ha fatto sapere che si sta valutando una consulenza psichiatrica con la nomina di un esperto per un'eventuale richiesta di perizia per valutare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. "Volevo proprio cancellare tutta la mia vita di prima", aveva spiegato il 17enne durante un interrogatorio. La strage però resta ancora senza movente.

Al giudice per le indagini preliminari il 17enne aveva anche detto: "È stata la sera della festa che ho pensato di farlo", ovvero quando era stato festeggiato il compleanno del padre. "Il primo che dovevo colpire era mio fratello", ha spiegato il 17enne, ricordando come il 12enne, dopo essere stato colpito una volta mentre dormiva sul suo letto, sarebbe riuscito a gridare chiamando in soccorso il padre.