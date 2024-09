video suggerito

Chi erano Fabio Chiaroni e Daniela Albano, uccisi dal figlio a Paderno Dugnano: ammazzato anche il fratello Cinquantuno anni appena compiuti lui, quarantanove lei: Fabio Chiaroni e Daniela Albano sono due vittime della strage avvenuta a Paderno Dugnano (Milano). Con loro è morto anche il secondogenito Lorenzo, di 12 anni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Fabio Chiaroni aveva appena compiuto 51 anni, tanto è vero che la sera in cui è stato ucciso dal figlio di 17 anni avevano appena finito di festeggiare. La moglie Daniela Albano di anni ne aveva 49 anni. Oltre al 17enne, avevano un altro figlio, anche lui morto per mano del fratello. Anzi, secondo le prima ricostruzioni, il bambino di 12 anni sarebbe stato il primo a essere accoltellato.

Chi erano Fabio Chiaroni e Daniela Albano

Fabio Chiaroni era un imprenditore e portava avanti, insieme al fratello, l'azienda edile di famiglia. Secondo quanto si apprende dai vicini di casa, erano abbastanza noti nella zona di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, proprio per la loro attività. Originario di Desio, in provincia di Monza e Brianza, era diplomato all'Istituto Tecnico Industriale Carlo Bazzi di Milano. Sul suo profilo Facebook condivideva soprattutto foto di sua moglie e dei suoi figli.

Della moglie, Daniele Albano, si poco: diplomata all'istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, non si sa se lavorasse o meno. Anche lei condivideva sui social soprattutto foto della sua famiglia. I due dovrebbero essersi sposati nel 2005. Accanto a loro, nella villetta a schiera di via Anzio, vivevano i suoi genitori di lui con il fratello e socio in affari. Con loro è morto anche il figlio più piccolo, Lorenzo.

La confessione del figlio

Fabio Chiarioni e Daniela Albano con i due figli

Nel pomeriggio di oggi il figlio più grande, dopo un lungo interrogatorio, ha confessato di averli uccisi e di aver ucciso anche il fratello più piccolo. È stato il 17enne, nella notte, a chiamare il 112 per dare l'allarme, ma prima aveva detto di aver ucciso soltanto il padre, poi ha raccontato di aver visto Fabio Chiaroni uccidere la madre e il fratello e quindi di averlo disarmato e colpito.

Una ricostruzione che non ha convinto i carabinieri, che hanno continuato a interrogarlo fino a quando non è emersa la verità: "Ho ucciso tutta la famiglia". Non è ancora chiaro il movente della strage e per questo gli inquirenti vogliono ricostruire tutto quello che è successo nella notte fra il 31 agosto e il 1 settembre, ma anche se c'erano problemi precedenti nella famiglia.