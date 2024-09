video suggerito

Cosa si sa sulla famiglia sterminata a Paderno Dugnano, il figlio 17enne: “Li ha ammazzati papà e l’ho ucciso” Le vittime della strage familiare avvenuta questa notte a Paderno Dugnano (Milano) sono Fabio C., 51 anni, Daniela A., 49 anni, e Lorenzo C., 12 anni. Il figlio di 17 anni, unico sopravvissuto, ha chiamato i carabinieri: “Venite, ho ammazzato mio padre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

È ancora tutta da definire la dinamica della strage familiare avvenuta nella notte fra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Le vittime sono un uomo di 51 anni, una donna di 49 e un bambino di 12. L'unico sopravvissuto è l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 17 anni, che da ore è sottoposto a interrogatorio in caserma. È stato lui a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

Il racconto del 17enne: "Venite, ho ammazzato mio padre"

"Venite, ho ammazzato mio padre", ha detto il 17enne all'operatore del 112, quando ha chiamato i soccorsi. Poi, quando i carabinieri sono arrivati nella villetta a schiera nel complesso residenziale di via Anzio a Paderno Dugnano, hanno trovato i corpi senza vita anche dalla mamma e del fratellino. Ma il racconto del 17enne al momento appare univoco e coerente: "Papà ha ucciso la mamma e il fratellino e io ho ucciso lui".

Il ragazzo racconta infatti di essersi svegliato nel cuore della notte sentendo le urla della madre e del fratello minore. Quindi sarebbe corso nella camerata del 12enne e qui avrebbe trovato il padre accovacciato a terra, accanto ai corpi senza vita del fratellino e della madre. Alla vista di quella tragica immagine, il 17enne avrebbe strappato dalla mano del padre il coltello da cucina e lo avrebbe colpito, uccidendolo.

Chi erano le vittime della strage di Paderno Dugnano

Al momento non è ancora stata diffusa l'identità precisa delle tre vittime. I carabinieri del comando provincia di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno comunicati soltanto i nomi. Si tratta di Fabio C., 51 anni, Daniela A., 49 anni, e Lorenzo C., 12 anni. Si sa che era una famiglia di costruttori edili abbastanza nota nel hinterland milanese proprio per la loro attività professionale. Nella villetta accanto alla loro vivevano i genitori dell'uomo e suo fratello.

Il ragazzo di 17 anni al momento è ancora nella caserma dei carabinieri per essere interrogato e non presenta ferite, segno che non c'è stata alcuna colluttazione. Ora gli inquirenti dovranno capire se la ricostruzione dei fatti che ha fornito è corretta e per questo sarà molto utile anche analizzare la forza con cui sono state date le coltellate sui vari corpi.