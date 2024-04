Giovanni Storti contro il Comune di Milano: “Se taglia così gli alberi li fa morire” Giovanni Storti, del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, si scaglia contro le potature eccessive degli alberi che mettono a rischio la vita delle piante a Milano. “Così sono più fragili, più esposti al rischio di malattie. Tra un paio d’anni saranno da buttare via” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Torna a scagliarsi contro il Comune di Milano Giovanni Storti del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. Stavolta il suo obiettivo polemico sono le potature degli alberi ad opera dell'amministrazione meneghina, a suo dire "scellerate".

"Queste si chiamano potature scellerate", spiega in un video pubblicato su Instagram. "Le potature eccessive degli alberi nei viali cittadini che mettono a rischio la vita delle piante. Il cuore dell'albero è la foglia, se noi lo potiamo in questo modo farà una fatica enorme a fare la fotosintesi", racconta il comico milanese. "Farà tantissimi rametti con poche foglie. Così non avrà più energia".

"Questi alberi tra un paio di anni saranno da buttar via perché nei tagli entreranno parassiti, funghi e tantissimi elementi che li potrebbero distruggere". Giovanni Storti cita poi anche un libretto distribuito dal Comune di Milano, 100 consigli per vivere in città, in cui la pratica della capitozzatura (tecnica che consiste nel tagliare i rami sopra il tronco) viene descritta come dannosa. "E allora perché le fanno tagliare in questo modo?", conclude. "Anche il Comune dice che sono più fragili, più esposti al rischio di malattia".

Giovanni Storti, ormai da tempo, ha aperto una pagina su Instagram nella quale pubblica video dedicati alla natura e alla sensibilizzazione sui temi ambientali. "La passione per la natura mi è nata da bambino, quando mi portavano in montagna. Qua vicino sopra Lecco, che alla fine degli anni '60 metà anni '70 sembrava l'Amazzonia", ha raccontato a Fanpage.it. "Rispettare la natura è uno dei valori più importanti che abbiamo".