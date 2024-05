video suggerito

Giovanni Sala morto davanti alla sede Sky, i vigilantes: “Lo tenevamo con il ginocchio per farlo riposare” Giovanni Sala è morto per arresto cardiaco il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo (Milano). I due vigilantes che lo hanno immobilizzato premendogli un ginocchio sulla schiena sono accusati di omicidio preterintenzionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Giovanni "Gianni" Sala (foto da Facebook)

"L'abbiamo tenuto giù per farlo riposare. Poi dopo, a un certo punto, è collassato". Sono le parole dei due vigilantes che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, sono intervenuti per placcare Giovanni "Gianni" Sala davanti alla sede Sky di Rogoredo (Milano): il 34enne palermitano, "in evidente stato di alterazione", è morto per arresto cardiaco dopo che una delle due guardie giurate lo aveva tenuto fermo a terra con un ginocchio premuto sulla schiena.

Due passanti assistono alla scena. Entrambi vedono due uomini che trattengono a terra una persona e uno conferma: "Ho sentito che gridava aiuto". "Era in crisi di respirazione… ma è un drogato", dicono ai sanitari del 118 le guardie giurate che quella notte sono in servizio a Rogoredo, come riporta La Repubblica. "Continuava a correre come un matto, ha tentato di entrare tantissime volte. Era diventato incontrollabile".

I due vigilantes, adesso, sono indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo la Procura i due, nel bloccare Sala mentre era sotto effetto di alcol e droghe, avrebbero infatti "dato sfogo a istinti violenti e inutilmente prevaricatori". Le guardie insomma lo avrebbero immobilizzato con forza anche se in realtà non c'era "alcuna necessità di tutelare persone o cose da pericolo concreti". Secondo i risultati dell’autopsia eseguita il 25 agosto scorso la morte sarebbe avvenuta per arresto cardiocircolatorio: non sono state riscontrate lesioni da schiacciamento nella zona del torace o fratture.

"Gianni non costituiva assolutamente una minaccia o un imminente pericolo. Come immortalato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, non aveva intenzione di entrare o di fare del male", aveva dichiarato il legale della famiglia Sala, Giuseppe Geraci. "Aveva problemi di tossicodipendenza, sì, ma in fondo era una persona buona".