Tenta di entrare nella sede di Sky: fermato dai vigilantes, muore poco dopo: aperta un’indagine Un uomo ha cercato di entrare nella sede Sky di Rogoredo, ma è stato fermato dai vigilantes: morto poco dopo, aperta un’inchiesta. Nessuna ipotesi è esclusa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Avrebbe cercato di entrare nella sede Sky di via Russolo, nella zona di Rogoredo a Milano, ma i vigilantes lo avrebbero fermato, chiamando il 112: ma nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe morto. Non è chiaro se si sia trattato di un improvviso malore o altro: fatto sta che al momento i vigilantes sono stati indagati per omicidio colposo. Indagano gli agenti della squadra mobile, coordinati da Marco Calì. Sul posto erano arrivati anche i sanitari del 118, ma per l'uomo non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Secondo le primissime ricostruzioni, l'uomo avrebbe cercato di entrare nella sede di Sky in evidente stato di agitazione in piena notte, quando i due vigilantes lo avrebbero fermato, allertando il 112. A quel punto, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, si sarebbe verificato il decesso: i due vigilantes avrebbero provato anche a rianimarlo usando un defibrillatore, ma l'uomo aveva smesso di respirare. Chiamato anche il personale medico sanitario del 118, per lui sarebbe quindi stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano, ma è morto durante il tragitto. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, né tracce ematiche. Aperta un'indagine: i due vigilantes sono stati indagati per omicidio colposo (atto dovuto per poter nominare un perito di parte), mentre sul corpo della vittima si terranno gli esami autoptici che potranno fare chiarezza sulle cause del decesso. Acquisite anche le telecamere di sicurezza che avrebbero ripreso tutta la scena e che potrebbero aiutare a capire meglio cosa sia in effetti accaduto tra la chiamata al 112 e l'arrivo dell'ambulanza.