Giovanni Oggioni avrebbe raccomandato il genero ad Assimprendil in cambio del via libera a un progetto Secondo quanto emerso nell'inchiesta della Procura di Milano l'architetto arrestato Giovanni Oggioni chiese a un manager di Assimprendil di assumere il marito della figlia in cambio dell'approvazione di una pratica edilizia da parte della commissione Paesaggio di cui al tempo era vicepresidente.

Lo sostengono i pm di Milano Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, insieme all’aggiunta Tiziana Siciliano, negli atti dell’inchiesta che mercoledì scorso ha portato agli arresti domiciliari l'ex dirigente comunale con le accuse di corruzione, falso e depistaggio. Per i magistrati, solo una parte di quel complesso "sistema" dell'urbanistica milanese composto da membri della Commissione per il Paesaggio, operatori economici, progettisti privati e soggetti interni all'amministrazione comunale milanese, il cui fine sarebbe stato quello di favorire il rilascio di titoli edilizi illeciti, di realizzare operazioni immobiliari altamente speculative e di "azzerare" le indagini della Procura scrivendo di fatto il Salva Milano grazie ai potenti contatti con alcuni esponenti politici del governo.

Al centro dell'attività investigativa i messaggi di Oggioni al manager Andrea Lavorato, vice Direttore e Responsabile dell'area urbanistica di Assimprendil Ance (indagato), a cui il 5 luglio 2023 l'architetto sottopone il curriculum del genero, avvocato nello studio Belvedere Inzaghi (che ha seguito anche il Bosco Verticale di Stefano Boeri) in cerca di uno stipendio più sostanzioso. In cambio, avrebbe chiesto un interessamento per i 40 appartamenti che la Borio Mangiarotti, società di costruzioni della famiglia di Regina De Albertis, presidente di Assimpredil (non indagata), progettava di costruire in via Fiuggi 38 a Milano, zona Istria. Pratica che poi, il giorno successivo, avrebbe ricevuto parere favorevole dalla Commissione per il paesaggio ("Molto bene. Domani via Fiuggi", scrive a Oggioni il manager di Assimprendil, oggi sotto inchiesta per un presunto "conflitto di interessi non dichiarato" e una serie di "scambi corruttivi").

L'assunzione del genero non avrà seguito, ma solo perché il professionista avrebbe ricevuto maggiori riconoscimenti all'interno dello studio legale. Ma Oggioni, secondo i magistrati, sarebbe comunque riuscito a ottenere tanto altro, come una consulenza da 178mila euro avuta sempre dai costruttori di Assimprendil e un contratto dalla società AbitareIn per l'altra figlia, assunta senza valutare l'evidente "conflitto di interessi".