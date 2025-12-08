Giovanna Piras trovata morta in casa a Muggiò: si indaga sulle tracce di terriccio e la serratura saltata

Si indaga sulla morte di Giovanna Piras, trovata senza vita l’8 dicembre nella sua casa a Muggiò (Monza). Nell’appartamento è stato rinvenuto terriccio e il cilindro della serratura saltato, mentre la 76enne era riversa a terra con il volto coperto da un asciugamano.

Giovanna Piras è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Muggiò (in provincia di Monza e della Brianza) nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre. La 76enne viveva sola e da diverso tempo soffriva di problemi di salute. Tuttavia, i carabinieri della Compagnia di Desio, coordinati dalla sostituto procuratrice Rosamaria Iera, hanno dato il via alle indagini su quella che, almeno per il momento, non sembrerebbe una morte naturale. Diversi elementi, infatti, farebbero pensare piuttosto a una rapina finita male oppure ancora a una messinscena: l'appartamento in disordine, il terriccio sul pavimento e il cilindro della serratura asportato. Le prime risposte potranno arrivare dal medico legale.

A dare l'allarme sono stati il fratello di Piras e il tutore legale della donna. I due hanno contattato le forze dell'ordine, in quanto da qualche giorno non sarebbero più riusciti a mettersi in contatto con la 76enne. La donna, impiegata ormai in pensione, è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio dell'8 dicembre nel suo appartamento di via Magenta a Muggiò. Il corpo dell'anziana era riverso a terra e il volto era stato coperto con un asciugamano.

Durante il primo sopralluogo, gli investigatori avrebbero notato che il cilindro della serratura della porta d'ingresso era stato asportato. Per questo motivo sono riusciti a entrare nell'abitazione senza forzare alcunché. In casa non sarebbero state trovate tracce di sangue, ma il pavimento era sporco di terriccio. Inoltre, l'intero appartamento era a soqquadro, ma non è ancora chiaro se qualcosa di valore è stato portato via o meno.

Per ora, i carabinieri non escludono alcuna ipotesi. La morte naturale, per quanto Piras fosse piuttosto debilitata e avesse contatti solo con il fratello, non sembrerebbe l'unica ricostruzione possibile. Il corpo della 76enne è stato affidato a un medico legale per l'autopsia e questa potrebbe dare le prime indicazioni sulle modalità del decesso della donna e sulla datazione.