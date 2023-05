Giovane panettiere accoltellato mentre va a lavoro in centro a Milano: “Ho rischiato la vita” “Ho rischiato la vita mentre andavo al lavoro”. È la denuncia di un 19enne, professione apprendista panettiere, che all’alba di ieri venerdì 12 maggio è stato aggredito e derubato da un gruppo di coetanei in zona Palestro, a Milano.

L'aggressione all'alba in pieno centro

È l'alba in pieno centro a Milano, nei pressi dei giardini di Porta Venezia. "Per raggiungere il negozio di notte, dal mio quartiere della periferia Ovest prendo il bus sostitutivo del metrò, tratta della linea rossa, e scendo a Palestro”, il racconto del 19enne.

Ieri arriva intorno alle 5, in anticipo rispetto al solito, e attende l'apertura del panificio. “Mentre aspettavo, mi sono messo a fumare la mia sigaretta elettronica davanti a una banca”.

È in quel momento che, nella penombra, si manifesta all'improvviso il gruppo di giovanissimi aggressori. Sono in quattro. "In un lampo mi hanno accerchiato e abbracciato, improvvisando una sorta di balletto. Ho sentito una mano infilarsi in tasca per rubarmi il cellulare. Qualcuno mi ha strappato la catenella a cui era legato il portafogli, riuscendo a prendermelo”.

È caccia ai giovani aggressori

Il giovane panettiere li insegue. “Sono un rugbista, ho placcato il ragazzo che aveva il portafogli. Nel frattempo, un altro del gruppo mi ha colpito con un oggetto appuntito a entrambe le gambe: poco sopra il ginocchio destro e nella parte posteriore della coscia sinistra. E ho ricevuto un colpo anche in fronte, credo un pugno”. I quattro scappano, e spariscono nel nulla.

Adesso è caccia al gruppetto di rapinatori. Mentre il giovane è stato accompagnato al Policlinico in codice verd, dove gli sono state medicate le ferite al volto e alle gambe. "Vorrei poter andare al lavoro senza rischiare la vita. È la prima volta che mi succede una cosa del genere”.