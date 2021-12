Giornata del contemporaneo a Milano: sabato 11 dicembre visite gratuite al Museo del Novecento e al Pac Sabato 11 dicembre 2021 si celebra la “Giornata del contemporaneo”, organizzata dall’Associazione dei musei d’Arte contemporanea italiani. A Milano ingressi gratuiti al Museo del Novecento e al Pac.

A cura di Francesco Loiacono

Museo del Novecento, Milano

Ingressi gratuiti a due musei di Milano in occasione della "Giornata del Contemporaneo" 2021, organizzata dall’Associazione dei musei d'Arte contemporanea italiani (Amaci). Sabato 11 dicembre nel capoluogo lombardo si potranno visitare gratuitamente il Museo del Novecento all'Arengario e il Pac, il Padiglione d'arte contemporanea che si trova in via Palestro.

All'interno dei due musei, oltre alle collezioni permanenti – che comprendono capolavori come "Il Quarto Stato" di Pellizza da Volpedo e un'importante collezione sul Futurismo – si potrà assistere a iniziative speciali, all'insegna del tema dell'edizione di quest'anno della Giornata del contemporaneo: la performance. Le iniziative speciali in programma sono sia dal vivo sia online: al Pac è in programma alle 18 la performance dal vivo della fotografa Giulia Iacolutti. È intitolata "Dopamina. Uno studio visivo sugli ormoni dell'amore" ed è incentrata sull'affetto e i gesti per esprimerlo, rivisti alla luce del particolare momento storico legato alla pandemia di Covid-19 e alla necessità del distanziamento sociale. Performance online sono invece in programma sul sito del Museo del Novecento: sono realizzate da Simone Forti, Adelita Husni-Bey e Paulina Olowska.

Museo del Novecento e Pac: informazioni e orari

Il Museo del Novecento è aperto dalle 10 alle 19.30, con ingresso da piazza Duomo 8. L'ultimo ingresso consentito è un'ora prima della chiusura. Per entrare è necessario il green pass. Il numero degli accessi è limitato e la durata massima prevista per la visita è di due ore.

Il Pac è aperto dalle 10 alle 19.30. L'ingresso è da via Palestro 14: per accedere è necessario esibire il Green pass.