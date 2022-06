Gigi Bici, oggi i funerali a Pavia. “Un gigante buono, sempre disponibile” Si sono tenute stamattina, nella chiesa della Sacra Famiglia di Pavia, le esequie di Luigi Criscuolo: il ricordo commosso della figlia e degli affetti. Resta in carcere Barbara Pasetti, accusata del suo omicidio.

L'ultimo saluto, dopo sette mesi dalla scomparsa. Si sono tenuti oggi i funerali di Luigi Criscuolo, Gigi Bici per amici e conoscenti, nella chiesa della Sacra Famiglia di Pavia. "Ti penso sempre, mi mancano i tuoi abbracci, quando mi stringevi forte e io, piccola come un granello, sparivo tra le tue braccia". È stato il ricordo straziato della figlia Katia. "Ti amo papà". "Faccio finta che tu ci sia ancora, e io sia ancora bambina, e tu, con le tue mani rassicuranti, mi consoli quando piango". Una presenza, quella del papà, che manca dall'8 novembre del 2021: da quando, con un colpo di pistola, è stato freddato da Barbara Pasetti.

"Un gigante buono"

"Un uomo generoso, un po' burbero, ma che sapeva emozionarsi". Lo ha dipinto così don Marco Labate, amico di famiglia, durante l'omelia funebre. "Un gigante buono, sempre disponibile". E, quando la bara ha lasciato la navata della chiesa, dalla folla di amici e parenti si è levato un lungo applauso.

Barbara Pasetti in carcere

Resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario Barbara Pasetti, inchiodata dietro le sbarre da prove di ogni genere. Nonostante i depistaggi, gli inquirenti non hanno dubbi: è lei l'assassina di Gigi Bici.Troppe le tracce che la donna ha lasciato dietro di sé, tra le impronte sull'arma e il cadavere ritrovato nel cortile della sua tenuta tra le campagne del Pavese.

Per ora però non ha ancora aperto bocca: per il momento, infatti, durante gli interrogatori si è avvalsa della facoltà di non rispondere. In cella appare tranquilla, quasi serafica, e passa il tempo a confezionare abitini per il figlio piccolo.