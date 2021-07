Gian Pietro muore sul lavoro a 68 anni, schiacciato dal pianale del suo carroattrezzi Ennesimo morto sul lavoro, questa volta nel Milanese, a Peschiera Borromeo, nei pressi di un’officina di riparazione di mezzi pesanti e camion. A perire è stato un uomo di 68 anni, Gian Pietro Rota, mentre stava caricando un mezzo con il suo carroattrezzi. L’incidente rivelatosi poi fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 luglio.

La pedana sotto cui sarebbe rimasto schiacciato

Ennesimo morto sul lavoro, questa volta nel Milanese, a Peschiera Borromeo, nei pressi di un'officina di riparazione di mezzi pesanti e camion. A perire è stato un uomo di 68 anni, Gian Pietro Rota, mentre stava caricando un mezzo con il suo carroattrezzi. L'incidente rivelatosi poi fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 luglio.

Gian Pietro morto a 68 anni

Secondo quanto comunicato, subito dopo il sinistro, si sono precipitati in Strada comunale della Bellaria 1 sia i vigili del fuoco che gli operatori sanitari del 118, arrivati con l'elisoccorso. Da una prima ricostruzioni, pare che Gian Pietro stesse caricando dei furgoni sul suo carroattrezzi quando, ancora inspiegabilmente, è rimasto schiacciato da una parte del pianale, raggiunta dopo non essere riuscito a caricare i mezzi con il muletto. La Procura di Milano è stata informata dell'accaduto, sulla vicenda sta indagando la polizia.

Cade nella biblioteca della Statale, grave un operaio

Un altro dramma si è poi verificato a Milano. Un altro incidente sul lavoro che ha portato al ferimento di un operaio di 65 anni ricoverato in gravi condizioni dopo la caduta da un trabattello. L'uomo, secondo quanto ricostruito, si trovava nella biblioteca Crociera dell'Università Statale, in via Festa del Perdono 7. Stava ammodernando la rete dati della struttura quando ha perso improvvisamente l'equilibrio, schiantandosi al suolo. Il 65enne è andato in arresto cardiaco. Soccorso, è stato rianimato e trasferito al Fatebenefratelli. Sul posto, oltre al responsabile del cantiere che è esterno all'università, è arrivato anche il direttore generale dell'ateneo Roberto Conte.