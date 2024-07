video suggerito

Giacomo Bozzoli “provato e sotto shock” per la vita in carcere: rimandato l’interrogatorio dell’ex latitante Giacomo Bozzoli, imprenditore 40enne catturato dopo 11 giorni di latitanza, deve ancora chiarire le tappe della sua fuga. È stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, avvenuto nel 2015 nella fonderia di famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'arresto di Giacomo Bozzoli (foto da LaPresse)

Non riesce a farsene una ragione Giacomo Bozzoli, catturato dalle forze dell'ordine mentre si nascondeva nel cassettone del suo letto a Soiano (Brescia) dopo 11 giorni di latitanza: l'uomo, condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, era scappato dopo l'emanazione della sentenza in Cassazione, che ha definitivamente confermato la pena del carcere a vita per il 40enne.

"È sotto shock, provato. Continua a dichiararsi innocente", l'informazione che arriva direttamente dal carcere di Bollate, dove ora si Bozzoli trova recluso. Fuori di sé al punto da costringere gli inquirenti a rimandare a data da destinarsi l'interrogatorio dell'imprenditore bresciano, le cui condizioni attuali non consentirebbero ancora di affrontare la richiesta di ricostruire, passo per passo, le tappe della sua breve latitanza.

Non è ancora chiaro, ad esempio, come Bozzoli sia riuscito a tornare dalla Spagna (dove il giorno prima del verdetto in Cassazione è stato ripreso dalle telecamere dell'Hard Rock Hotel di Marbella, in compagnia della compagna Antonella Colossi e del figlio di 9 anni) alla sua villa a due passi dal lago di Garda. Così come è ancora da capire se il ritorno a casa, dove è stato tradito dall'accensione dell'aria condizionata, sia stato programmato dall'imprenditore per poter poi fuggire ancora più lontano o se, come dichiarato ai militari che l'hanno sorpreso, sia stato dettato solamente dal desiderio di rivedere il figlio. Quel che è certo è che Bozzoli, raggomitolato sotto il letto, stringeva tra le mani ben 50mila euro in contanti: chiaro segno della volontà di continuare a nascondersi.