Furto a casa di Chiara Biasi, l’influencer su Instagram: “Mi sento avvilita e molto traumatizzata” L’influencer Chiara Biasi ha commentato sul suo profilo Instagram il furto avvenuto nel suo appartamento a Milano: “Mi sento avvilita, delusa e ancora molto traumatizzata” ha precisato la fashion blogger in un lungo messaggio: “La sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro davvero a nessuno”

"Mi sento avvilita, delusa e ancora molto traumatizzata". L'influencer Chiara Biasi ha affidato ai social il commento al furto nella sua abitazione avvenuto due giorni fa nel suo appartamento in Piazza Venezia a Milano: "La sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro davvero a nessuno perché l'idea che avrei potuto trovarmi con quelle ‘persone' davanti mi rabbrividisce" ha aggiunto la fashion blogger in un lungo messaggio su Instagram.

Sono ancora in corso le indagini per trovare i ladri

Stando alle prime ricostruzioni il furto avrebbe un bottino di diverse migliaia di euro, considerando che i malviventi si sono portati via orologi e beni di lusso. Il colpo sarebbe stato studiato nei dettagli: secondo le prime informazioni, i responsabili sarebbero entrati da due finestre che si trovavano nel salone del suo appartamento al terzo piano di Piazza Venezia. Chiara Biasi nel suo messaggio ha poi aggiunto "Ho capito ancora maggiormente in questi giorni come la vita sia imprevedibile, e di scegliervi le persone al vostro fianco. Stiamo facendo qualsiasi cosa perché questa gente venga arrestata, per far sì che altri non subiscano quello che ho patito e sto patendo io". La blogger ha poi ringraziato la Squadra Mobile e la polizia "che è accorsa a casa mia appena l'abbiamo chiamata". La Biasi nel suo pensiero su Instagram lancia anche un messaggio a chi la sta "spiando da tempo": "Godetevi tutto, le mie borse, i miei gioielli, i miei orologi, i miei zaini, i miei beauty case, i miei vestiti, i miei soldi e tutto ciò che vi siete presi. Io ho e sono ben di più".