Fumo in cabina, un aereo diretto a Bologna è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Linate Un aereo partito da Ginevra e diretto a Bologna è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Linate. Il pilota ha notato del fumo nella cabina. A bordo, tre persone.

A cura di Enrico Spaccini

Partito da Ginevra e diretto a Bologna, un aereo Cessna (casa statunitense specializzata in velivoli destinati al turismo) è stato costretto intorno alle 9:40 di questa mattina, 27 aprile, a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Linate. Prima di arrivare sulla pista milanese, il pilota aveva segnalato alla torre di controllo la presenza di fumo nella cabina. Il velivolo privato aveva a bordo tre persone e l'atterraggio si è svolto senza particolari complicazioni lungo la pista secondaria. Sul posto sono arrivati, oltre al personale della Sea (la Società esercizi aeroportuali che gestisce lo scalo), anche i vigili del fuoco. Ambulanze, paramedici e agenti della polizia sono stati allertati, nessuno però ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Quando l'equipaggio ha aperto il portellone dell'aereo, una colonna di fumo si è sollevata dalla carlinga. Il guasto sarebbe stato individuato nell'impianto di aerazione del velivolo. La prontezza del pilota e la velocità con cui ha eseguito le manovre d'atterraggio hanno permesso che nessuno dei passeggeri venisse intossicato.

L'uomo deceduto nel volo da Bruxelles a Bergamo

Domenica sera un uomo di 59 anni di origine belga è deceduto mentre era in volo verso Bergamo. È accaduto pochi secondi dopo il decollo del 24 aprile dall'aeroporto di Bruxelles. L'uomo ha perso conoscenza e si sono attivate le misure di sicurezza previste per i voli Ryanair. Il comandante si è messo in contatto con la torre di controllo, ma quando sono arrivati intorno alle 23 era ormai troppo tardi. I sanitari del 118 hanno tentato le tecniche di rianimazione, ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso del 59enne.

Articolo in aggiornamento.