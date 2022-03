Fuga di gas alla scuola elementare Console Marcello, bambini fatti evacuare in via precauzionale Fuga di gas all’Istituto Comprensivo Console Marcello di Milano dove gli studenti sono stati fatti evacuare per precauzione. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco.

Foto Fanpage.it

Evacuazione in corso all'Istituto Comprensivo Console Marcello di Milano. Da qualche minuto gli studenti della scuola, molti dei quali delle scuole elementari, sono stati fatti uscire in cortile a causa di una fuga di gas che ha messo in allarme i docenti. Nel mentre che i ragazzi venivano fatti uscire, sono stati allertati i vigili del fuoco di Milano che hanno prontamente inviato una squadra sul posto. Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, la fuga di gas sarebbe stata determinata dalla rottura di un tubo.

Incendio boschivo costringe insegnanti a far evacuare una scuola

Lo scorso 10 marzo, a Vercurago, paese della provincia di Lecco, un incendio boschivo ha messo in allarme un intero plesso scolastico. Il rogo, partito dal bosco, si è rapidamente propagato fino a sfiorare le mura della scuola, spaventando sia il corpo docente che studentesco. Rapidamente, quindi, gli insegnanti hanno organizzato l'evacuazione liberando gli spazi delle aule e delle palestre, portando in un posto sicuro gli alunni. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che avevano comunicato come l'incendio si fosse mosso così rapidamente a causa del clima estremamente secco di quei giorni.

Rogo spento con l'ausilio di un elicottero che ha raccolto acqua dal lago di Como

Le operazioni dei pompieri hanno permesso di circoscrivere il rogo ad un'area limitata ma le manovre di spegnimento delle fiamme sono durate diverse ore. Nel pomeriggio, infine, l'allarme è rientrato e le fiamme sono state definitivamente spente anche con l'ausilio di un elicottero che ha raccolto l'acqua necessaria per spegnere il rogo dal ramo lecchese del lago di Como.