È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Città della salute e della scienza" di Torino il 70enne rimasto ustionato nell'esplosione avvenuta questa mattina a Cornale e Bastida, comune dell'Oltrepò Pavese. L'uomo, soccorso in codice rosso dal personale sanitario del 118, si trovava nel suo appartamento quando è c'è stata la deflagrazione che lo ha ferito gravemente.

L'allarme è scattato questa mattina poco dopo le 9 quando è stato chiesto l'intervento del 118 in via Caduti di guerra, a Bastida. È qui che sono giunti i mezzi di soccorso accompagnati da quelli dei vigili del fuoco dopo l'esplosione registrata nella casa strutturata su due piani: a rimanere ferito un uomo di 70 anni che vive nell'appartamento insieme con la moglie che al momento dell'incidente però non era in casa. L'anziano è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia ma a causa della gravità delle ustioni riportate è stato trasportato all'ospedale "Città della salute e della scienza" di Torino: la prognosi è riservata anche se il 70enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri, il sindaco della cittadina e il tecnico comunale: sono stati i militari grazie anche al supporto dei vigili del fuoco a tentare di ricostruire l'accaduto. Secondo una prima ipotesi sembra che la fuga di gas sia stata provocata dal malfunzionamento della cucina a gas: l'uomo avrebbe acceso il cucinino, alimentato da una bombola, e poco dopo sarebbe avvenuta l'esplosione. L'uomo era al piano superiore quando è avvenuta l'esplosione che ha mandato in frantumi i vetri e danneggiato le finestre, tanto da rendere inagibile l'edificio.