Forte grandine e temporali sulla Lombardia: cosa sta succedendo a febbraio Nel pomeriggio di oggi sabato 24 febbraio sulla Lombardia si sta verificando una forte grandinata accompagnata da un temporale: alto rischio valanghe in alta quota.

A cura di Giorgia Venturini

Immagini da Facebok

Un pomeriggio che non ti aspetti a febbraio in Lombardia. Verso le 14.30, in molte province come Monza e Brianza e Como, si è abbattuta una forte grandinata accompagnata da qualche tuono. Temporale e grandinata ha colto di sorpresa i cittadini lombardi che non si aspettavano di certo queste condizioni meteo il 24 febbraio, ovvero in pieno inverno.

Il maltempo era atteso per oggi. La protezione civile di Regione Lombardia aveva preannunciato il maltempo: "Per il pomeriggio di oggi si prevede aumento della nuvolosità su tutti i settori con precipitazioni intermittenti, da deboli a moderate, anche a carattere di rovescio". Per domani 25 febbraio invece è atteso "un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, a carattere intermittente, generalmente deboli".

Se in pianura c'è rischio grandine in alta quota è tempo ancora di importanti nevicate. La protezione civile ha però messo in guardia gli escursionisti e sciatori che il rischio valanghe è molto alto: "Alle quote medio elevate saranno possibili numerosi distacchi spontanei di valanghe a lastroni di dimensioni grandi e anche molto grandi. Sui pendii precedentemente interessati da "glide" (valanghe di fondo) la nuova neve andrà a sovraccaricare ulteriormente il manto di neve vecchia, mascherando le evidenti fratturazioni sintomatiche di questi fenomeni".

Mentre nella fascia prealpina "tutta la recente neve fresca poggia direttamente su terreno scoperto non gelato, è pertanto soggetta a fenomeni di neviflusso con possibilità di distacchi spontanei di fondo di grandi dimensioni e, dove gli accumuli saranno più consistenti, anche di molto grandi".