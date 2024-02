Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia oggi e domani, attesi forti temporali: le zone a rischio Per oggi venerdì 9 febbraio la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per rischio idrogeologico in diverse aree della Lombardia, tra cui anche Milano. Le piogge intense dovrebbero continuare a cadere anche sabato 10 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A partire dalle 18 di oggi, venerdì 9 febbraio, a Milano e in altre zone della Lombardia è attiva l'allerta meteo gialla per il rischio idrogeologico e idraulico. Stando a quanto comunicato dalla Protezione civile, la pioggia che da ieri sera sta cadendo sul capoluogo lombardo si intensificherà nel tardo pomeriggio fino almeno a mezzanotte. Non è stato previsto un termine esatto per l'allerta, visto che anche domani, 10 febbraio, è prevista pioggia diffusa sulla regione.

Maltempo Milano e Lombardia, doppia allerta meteo gialla venerdì 9 e sabato 10 febbraio

Le previsioni meteo pubblicate dalla Protezione civile indicano che la pioggia moderata che nelle ultime ore sta cadendo sul territorio lombardo tenderà a intensificarsi a partire dalle 18. Le aree coinvolte, per le quali è stata diramata l'allerta gialla, sono quelle della Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali e il Nodo idraulico di Milano, quindi tutta l'area settentrionale della Lombardia. Diventa arancione, invece, il rischio idrogeologico nel Lario e Prealpi Occidentali e sulla Olbie Bergamasche.

Per quanto riguarda le quote più elevate, sono attese raffiche di vento fino a 70 chilometri orari in particolare sull'Appennino Pavese. La quota neve si collocherà tra i 1.400 e i 1.600 metri sui rilievi prealpini e alpini meridionali, mentre sulle zone più a Nord tra 1.200 e 1.400 metri.

Le previsioni meteo a Milano e Lombardia per il weekend

La pioggia dovrebbe persistere anche nella giornata di domani, sabato 10 febbraio, in particolare sulle Orobie, Lario, Prealpi Varesine e ancora sul Nodo Idraulico di Milano. Rovesci che continueranno anche domenica 11 febbraio e che potrebbero riguardare anche le zone più meridionali della Lombardia. Raffiche intense sono attese sulle creste, soprattutto sull'Appennino Pavese oltre gli 800 metri.

La quota neve dovrebbe restare variabile tra i 1.200 e 1.400 metri sulle zone più settentrionali, mentre tra i 1.400 e i 1.600 su quelle più meridionali.