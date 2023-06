Fontana sulla morte di Berlusconi: “Silvio era un grande lombardo”, Sala: “Amava Milano” “Milano piange Silvio Berlusconi”, è il ricordo del sindaco Beppe Sala. “Un amico e un uomo che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro Paese”, quello del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. “Ha scritto pagine indelebili che resteranno nella storia di tutti noi”

A poche ore dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano, sono già tantissime le personalità della politica nazionale a dire pubblicamente addio all'ex premier. Tra loro, naturalmente, non potevano mancare le autorità di Milano e della Lombardia, dove il leader di Forza Italia ha sempre vissuto e basato la sua lunghissima avventura imprenditoriale e politica.

Il ricordo del sindaco di Milano Beppe Sala

"Milano piange Silvio Berlusconi. Su di lui ogni italiano ha un’opinione, maturata nei lunghi anni della sua centralità imprenditoriale, sportiva e politica", le parole del sindaco di Milano Beppe Sala, che così lo ricorda. "Ma questo è il momento del cordoglio e del rispetto. Di certo dobbiamo dargli atto di aver molto amato Milano".

I due, nel 2015, avevano visitato fianco a fianco l'Expo milanese che ha rilanciato il capoluogo lombardo nel mondo. "L'ho voluta fortemente io", aveva ricordato in quel frangente Silvio Berlusconi, accanto a un Beppe Sala ancora commissario della manifestazione.

Attilio Fontana: "Berlusconi ha scritto pagine indelebili"

"Ci lascia Silvio Berlusconi, un grande lombardo. Un amico, un imprenditore, ma soprattutto un uomo che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro Paese. Ha scritto pagine indelebili che resteranno nella storia di tutti noi", ha scritto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Vincente in ogni tappa della sua vita, porterò per sempre nel cuore quel sentimento di generosità e di essere una persona normale con chiunque si confrontasse. Indimenticabili, poi, guardando oltre l’aspetto istituzionale e politico, gli anni del nostro grande Milan.Regione Lombardia troverà modo per lasciare un segno che lo ricordi per sempre.Una preghiera per lui, siamo vicini alla sua famiglia.