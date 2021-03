in foto: (Immagine di repertorio)

Altre due suore sono morte per Covid-19 all'interno dell'istituto Cabriniane di Codogno, il comune in provincia di Lodi dove a febbraio dell'anno scorso era stato individuato il "paziente uno", primo caso di Coronavirus. Nelle scorse settimane nel convento era stato trovato un focolaio e due suore ultra novantenni erano morte.

Oggi pomeriggio si svolgeranno i funerali

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", le ultime due vittime sarebbero suor Maria Tavernese di 81 anni e suor Anna Lazzaretti di 91 anni: entrambe sarebbero morte a metà settimana in ospedale dove erano state trasportate a causa dell'aggravamento dei sintomi. Mercoledì è stato celebrato il funerale delle prime due suore, in una cerimonia ridotta, mentre nel pomeriggio di oggi, sabato 13 marzo, si svolgerà quello per suor Maria e suor Anna. Nelle scorse settimane erano risultate positive 16 religiose su 19 e nove operatrici della residenza sanitaria assistenziale vicina al Centro di spiritualità. Fortunatamente nessuno degli ospiti, tutti precedentemente vaccinati, è stato contagiato.

L'indagine interna avviata dalla cooperativa

Visto il consistente numeri di casi, la cooperativa che gestisce la Casa Cabrini di via Santa Francesca Cabrini, dove risiedono le suore anziane, ha deciso di avviare un'indagine interna per comprendere le cause del contagio, ma al momento non è stato fatto nessun progresso al riguardo. Dalla direzione amministrativa dell'Istituto fanno però sapere che la situazione è sotto controllo e che sono stati attuati tutti i protocolli necessari per contenere la diffusione del virus.