Focolaio Covid all’ospedale di Menaggio: sospese le visite dei parenti Nell’ospedale di Menaggio, in provincia di Como, nove pazienti sono risultati positivi al Covid. Non sono gravi ma per ora sono state sospese le visite dei parenti nel reparto.

A cura di Giorgia Venturini

Focolaio Covid all'ospedale di Menaggio, in provincia di Como. Nove pazienti ricoverati nel reparto di Medicina Generale sono risultati positivi al tampone: le nove persone sono entrate nella struttura per altre patologie e una volta in reparto sarebbero risultati contagiati. Sono tutti ora asintomatici o con sintomi lievi. Per questo però le visite dei parenti in ospedale sono state sospese.

Il reparto diviso in due aree

Il reparto è stato riorganizzato: come riporta Como Zero, è stato suddiviso in due aree separate in modo così da continuare ad accettare nei posti letto disponibili i nuovi parenti. Il direttore sanitario di Asst Lariana Matteo Soccio ha precisato che "serve la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti nel rispetto scrupoloso e prudente delle consuete buone norme di comportamento". Ha poi invitato a utilizzare la mascherina e a seguire tutte le norme di sicurezza per evitare altri contagi.

I contagi Covid oggi in Lombardia

Continuano in questi giorni ad aumentare i contagi in Lombardia. Oggi venerdì 8 luglio i casi Covid sono 12.508 a fronte di 50.989 tamponi effettuati. E ancora: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 8 decessi (ieri ne erano stati segnalati 17) vittime, per un totale di 40.923 morti dall'inizio della pandemia. Calano i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 13.595 contagi a fronte di 52.770 tamponi effettuati. In Lombardia sono 1.219 (ieri erano 1.215) pazienti ricoverati in ospedale, mentre cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 26, oggi 25).