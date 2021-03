in foto: Gli allievi della scuola militare (Fonte: Esercito italiano)

Una trentina di alunni e una decina tra insegnanti e personale della scuola militare Teuliè di Milano sono risultati positivi al Covid. Al momento, stando alle prime informazioni, sarebbero tutti asintomatici e starebbero svolgendo l'isolamento all'interno della scuola. Non è ancora chiaro come sia nato e si sia diffuso il virus.

Gli studenti negativi sono stati mandati a casa

I primi casi positivi sono stati scoperti tra gli allievi. Le positività sarebbero state scoperte tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Queste sono state scoperte grazie ai tamponi effettuati in vista dei concorsi per i quali parte di loro sarebbero dovuti partire. Dopo i risultati, sono stati tamponati tutti e 210 gli studenti e anche il docente e il personale amministrativo. In totale sono stati trovati trenta studenti positivi e altri dieci tra insegnanti e dipendenti. Tutti lo sono stati messi in isolamento. Gli studenti positivi svolgeranno la quarantena all'interno delle stanze singole della struttura di Corso Italia. Tutti quelli che invece sono risultati negativi sono tornati a casa e seguiranno le lezioni in modalità didattica a distanza.

Focolaio in un convento a Codogno

Nei giorni scorsi un altro focolaio è stato scoperto in un convento a Codogno, il paese in provincia di Lodi dove a febbraio fu scoperto il primo caso di Covid. tra le religiose e le operatrici sono stati scoperti 25 casi e due suore ultra ottantenni sono morte proprio a causa del Covid. La cooperativa che gestisce la struttura ha voluto avviare un'indagine interna per capire come sia scoppiato il focolaio e quali siano state le cause del contagio. Stando a una prima ipotesi, sembrerebbe che il virus sia stato portato da una lavoratrice esterna.