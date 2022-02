Flash-mob a San Siro per i 70 anni di Vasco Rossi: fuochi d’artificio, fumogeni e striscioni Flashmob alla mezzanotte di oggi davanti allo stadio di San Siro, a Milano, per i 70 anni di Vasco Rossi. Alcuni fan del rocker hanno festeggiato il suo compleanno con fuochi d’artificio, fumogeni e striscioni.

A cura di Francesco Loiacono

Luci, pirotecniche, a San Siro per il compleanno di Vasco Rossi. Allo scoccare della mezzanotte del 7 febbraio un gruppo di fan del rocker di Zocca si è trovato davanti allo stadio Meazza di Milano, teatro di diversi memorabili concerti del cantante, per augurare buon compleanno al loro "komandante", come viene chiamato Vasco. Già da diverse ore prima, per la verità, i fan del rocker modenese si erano ritrovati all'esterno dello stadio per preparare la festa: hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "Mente geniale, cuore pulsante, tanto auguri eterno komandante", e atteso che scoccasse la mezzanotte per dare vita a uno spettacolo pirotecnico, con fumogeni e fuochi d'artificio fatti esplodere sulle note di alcune canzoni di Vasco Rossi.

Il flashmob organizzato attraverso i social network

Per gli abitanti della zona si è trattato di una sorpresa sicuramente "rumorosa", anche se la parte più rumorosa dello spettacolo si è poi esaurita nel giro di qualche minuto. L'evento e il flash-mob milanese (ce ne sono stati altri in altre città d'Italia) sono stati organizzati da un gruppo di fan del Blasco riuniti attorno al gruppo Facebook "70 tanti auguri a te". Gli estimatori di Vasco di tutta Italia hanno anche preparato una sorta di video-collage al quale hanno partecipato anche l'attrice Stefania Marchionna, il calciatore del Napoli Lorenzo Insigne e il cantante Clementino. E Vasco Rossi? Il cantante, nato a Zocca il 7 febbraio del , ha festeggiato pubblicando sui social un simpatico video in stile cartone animato che ritrae le più importanti tappe della sua carriera, iniziata nel 1977 e che continuerà nei prossimi mesi, pandemia permettendo, con un nuovo tour in tutta Italia.