Filma di nascosto in bagno la moglie e le sue amiche ospiti della casa: denunciato il marito Un uomo riprendeva di nascosto la moglie (poi diventata ex) e tutti gli ospiti di casa, soprattutto amiche della donna, che chiedevano di usare il bagno: era stato azionato un video sul cellulare nascosto sotto il lavandino.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Aveva nascosto un cellulare sotto il lavabo del bagno da cui aveva avviato la registrazione video. Così riprendeva la moglie (poi diventata ex) e tutti gli ospiti di casa, soprattutto amiche della donna, che chiedevano di usare il bagno. Ora per un uomo brianzolo è scattata la denuncia per diffusione indebita di immagini illecitamente captate e di violazione della privacy. La Procura di Monza ha aperto un fascicolo per capire nel dettaglio quanto stava accadendo.

Stando ai primi accertamenti l'uomo filmava di nascosto la moglie. Ma anche le amiche della donna e tutti gli altri ospiti che facevano visita alla coppia e chiedevano di andare in bagno. A denunciare l'uomo è stata proprio la moglie dopo che una sua amica si era accorta della presenza del cellulare nascosto sotto il lavandino: il registratore video era attivato da circa un'ora. La moglie in un primo momento – come racconta Il Cittadino di Monza e Brianza – non aveva creduto all'amica, ma si era messa comunque a fare da sole le prime verifiche. Quando per lei non c'erano più dubbi, si è presentata dalle forze dell'ordine a denunciare l'ormai l'ex marito.