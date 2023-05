Fidanzati in moto si scontrano contro un’auto: Elisa Mazzucchelli muore tre giorni dopo in ospedale La ragazza di 27enne rimasta coinvolta in un incidente in modo con il fidanzato giovedì notte a Cislago (Varese) è morta dopo tre giorni di ricovero in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Non ce l'ha fatta Elisa Mazzucchelli. La ragazza di 27enne rimasta coinvolta in un violento incidente in modo con il fidanzato è morta dopo tre giorni di ricovero all'ospedale Niguarda di Milano. L'incidente è avvenuto a Cislago, in provincia di Varese, giovedì sera.

La dinamica dell'incidente

Elisa era in moto insieme al suo fidanzato quando – per cause ancora da chiarire – si sono scontrati contro un'auto lungo la Monza-Saronno. I due ragazzi, entrambi di 27 anni, sono caduti violentemente sull'asfalto rimanendo a terra in gravissime condizioni. Subito era scattato l'allarme al 118. Una volta sul posto gli operatori sanitari hanno stabilizzato i due ragazzi prima di trasportare la giovane al Niguarda di Milano e il ragazzo al l'ospedale di Varese dove è stato dimesso poco dopo. Ora le forze dell'ordine indagano su quanto accaduto: da accertare ancora nel dettaglio la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.

Il decesso dopo tre giorni in ospedale

I medici hanno provato in ogni modo a salvare la vita alla giovane fino a quando ieri domenica 7 maggio non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora in tanti ricordano la giovane. Primi tra tutti i suoi compagni di scuola: la 27enne, così come il suo fidanzato, frequentavano l'Itas di Limbiate. La scuola in un post Facebook ha scritto: "Bruttissime notizie: la nostra Elisa Mazzucchelli ha avuto un incidente in moto con Battista Ade Citterio (anche lui ex alunno, conosicuto in V ) . Purtroppo lei non ce l'ha fatta. Non ci sono parole, solo un dolore profondo. Per chi fosse interessato comunicherò la data del funerale".