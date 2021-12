Festa tra gli studenti del liceo Zucchi di Monza: 5 positivi al Covid, 170 in isolamento A Monza e in tutta la Asst crescono i casi di Coronavirus e anche i ricoveri di pazienti Covid. Negli scorsi giorni dopo una festa tra studenti del liceo Zucchi in 5 sono risultati positivi: tamponi per altri 170 studenti.

A cura di Francesco Loiacono

Cinque studenti del liceo classico Zucchi di Monza sono risultati positivi al Covid-19 dopo una festa organizzata autonomamente dall'istituto in un locale della città. Di conseguenza gli altri studenti presenti alla festa, 170 persone, sono diventati contatti di caso e posti in isolamento. L'episodio risale allo scorso 7 dicembre e, come riporta il quotidiano "Il Giorno", è emblematico di come occasioni come le feste pre-natalizie tra compagni di classe possano purtroppo costituire occasione di contagi, con relative quarantene.

I dati forniti dall'Asst (Azienda socio sanitaria territoriale) di Monza mostrano come siano ancora in aumento i casi di Coronavirus a scuola e anche i ricoveri di pazienti Covid negli ospedali. Nell'ultimo bollettino diramato ieri, lunedì 13 dicembre, il professor Paolo Bonfanti, direttore dell'unità operativa di Malattie infettive, ha spiegato come questo aumento sia "un effetto del fatto che ancora non si è raggiunto il plateau della crescita del numero dei contagi. Va comunque sottolineato – ha aggiunto Bonfanti – che si tratta di numeri significativamente inferiori rispetto all’anno scorso".

Nell'Asst Monza aumentano i ricoveri di pazienti Covid

Nel dettaglio, sul territorio dell'Asst di Monza risultano ricoverati 63 pazienti Covid contro i 54 della scorsa settimana. Di questi pazienti 34 sono ricoverato in Malattie infettive, 12 in Pneumologia, 9 in Terapia intensiva e 8 in Unità di terapia intensiva respiratoria. L'età media dei 63 pazienti ricoverati è di 70 anni. "Cresce tra i pazienti ricoverati la proporzione di pazienti che non sono vaccinati – ha sottolineato il professor Bonfanti – questa settimana costituiscono il 57 per cento del totale e hanno un’età media più giovane rispetto ai pazienti ricoverati vaccinati: si tratta

quindi di persone che avrebbero potuto evitare l’ospedalizzazione se si fossero vaccinate in quanto, è opportuno ricordarlo, l’efficacia dei vaccini sta soprattutto nel prevenire le forme gravi di malattia".