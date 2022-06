Festa di compleanno di un bambino finisce a coltellate, arrestato il nonno del piccolo La festa di compleanno di un bambino, a cui hanno preso parte famigliari e amici, ha rischiato di tramutarsi in tragedia a causa di una violenta lite tra il nonno del piccolo e un amico del padre.

Immagine di repertorio

Secondo quanto riferito da Il Giornale di Brescia, tutto è successo in un appartamento di Prevalle nella serata di venerdì. Al piano terra, dove vive una famiglia di origini romene, si stava celebrando il compleanno del piccolo di casa quando il nonno del bambino, un 48enne incensurato, si è trovato insieme al 22enne, collega del figlio, in cucina verso le 22.30. Qui pare che una discussione iniziata male sia degenerata in un'aggressione. Pare che il più grande si sia messo ad insultare e offendere la famiglia del ragazzo e quando questi ha chiesto spiegazioni, il nonno del bambino gli avrebbe lanciato addosso un bicchiere, colpendolo al collo e provocandogli una ferita profonda.

Fuori controllo, forse in preda ai fumi dell'alcol, il 48enne ha poi impugnato un coltello da cucina cercando di colpire il rivale. A quel punto, il padre del piccolo, collega della vittima, si è messo di mezzo rimanendo ferito alle mani. In qualche modo i presenti sono riusciti a far uscire i tre dall'appartamento mentre i vicini allertavano i carabinieri che si sono precipitati sul posto con le pattuglie insieme ai soccorritori del 118. Il 22enne è stato quindi ricoverato alla Poliambulanza e dimesso con una prognosi di 15 giorni mentre il nonno del piccolo è stato arrestato. Convalidato il fermo, è stato raggiunto da divieto di dimora a Prevalle.