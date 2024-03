Febbre Dengue, disinfestazione di un intero quartiere a Busto Arsizio: “Tenete le finestre chiuse” Seconda notte di disinfestazione a Busto Ariszio (Varese), dove è stato segnalato un caso sospetto di febbre Dengue. Il Comune raccomanda di tenere chiuse le finestre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Andrà avanti ancora durante la notte fra sabato 23 e domenica 24 marzo l'importante operazione di disinfestazione messa in atto da Comune di Busto Arsizio, in provincia di Varese, per scongiurare il rischio della diffusione di febbre Dengue, dopo un primo caso sospetto. La bonifica, iniziata la scorsa notte, riguarda un intero quartiere della città.

Venerdì 22 marzo il Comune di Busto Arsizio ha infatti ricevuto una segnalazione da parte dell'Ats dell'insubri, competente in quella zona, per sospetta positività alla febbre Dengue di un cittadino un residente in via Ippolito Nievo. Così il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente per la bonifica dell'intero quartiere.

In particolare l'amministrazione comunale ha individuato alcune strade in cui concentrare l'attività di disinfestazione volta a evitare un propagarsi della malattia virale trasmessa dalle zanzare. Gli operatori si stanno concentrando quindi in Via Nievo, Via Adria, Via Catullo, Viale Borri, Via Codroipo, Via Pordenone, Via Bonghi, Via Cividale, Piazzale Crespi, Via Ponzella, Via Del Bosco, Via Vicenza, Via Montebelluna, Via Bobbio, Via Gussoni, Via Jesolo, Viale Boccaccio. E lavoreranno anche questa, come la scorsa, notte dalle 22-22.30 all'1 circa.

Per questo motivi il Comune ha anche suggerito di mantenere chiuse le finestre, soprattutto in quella fascia orario e subito dopo. Ma anche di evitare di esporre all’esterno animali domestici e di non consumare frutta e verdura coltivati in orti all'interno di quel quartiere, se non raccolti prima dell’inizio della disinfestazione.

È stato inoltre consigliato ai cittadini di Busto Arsizio l'utilizzo di repellenti per zanzare, l’installazione di zanzariere e l’adozione di comportamenti attenti per eliminare ristagni d’acqua, ambiente favorevole alla riproduzione delle zanzare. Sulla Dengue il Ministero della Salute ha appena diffuso una nuova circolare.