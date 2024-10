video suggerito

Fanno sesso in auto davanti alla sede del Comune di Como: denunciati due turisti francesi Una coppia di turisti francesi è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico aggravato dalla presenza di minori per essere stata beccata a consumare un rapporto sessuale davanti al Comune di Como. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre la polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà una coppia di turisti francesi: entrambi sono stati accusati per atti osceni in luogo pubblico aggravato dalla presenza di minori. I due, infatti, sarebbero stati beccati mentre erano intenti a consumare un rapporto sessuale su un'automobile.

La dinamica

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, la coppia – un uomo di 55 anni e una ragazza di 23 anni – sarebbero stati visti consumare un rapporto su un'automobile parcheggiata lungo via Bertinelli all'angolo di via Indipendenza dove si trova l'ingresso principale del Comune di Como. Alcuni passanti hanno telefonato al numero unico delle emergenze 112 segnalando l'accaduto.

Sono intervenuti quindi subito gli agenti che, una volta arrivati sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Hanno poi raggiunto l'automobile, con targa francese, indicata dai passanti. La coppia era vestita e all'esterno del veicolo. Gli investigatori hanno chiesto loro i documenti e li hanno accompagnati in Questura.

La denuncia

Un a volta negli uffici, gli investigatori hanno terminato tutti gli accertamenti e hanno proceduto con l'identificazione. Entrambi sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico aggravato proprio dalla presenza di minori. Stando all'articolo 527 del codice penale che disciplina il reato: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano".