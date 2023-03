Fanno sesso e poi lui l’accoltella in strada per rapinarla: grave una 27enne Ieri domenica 26 marzo una 27enne transessuale è stata presa a coltellate da un uomo dopo che da lei aveva preteso un rapporto sessuale. A trovare la donna in strada sanguinante sono stati i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Aveva preteso da lei un rapporto sessuale, poi l'ha presa a coltellate alle gambe e alla schiena con il tentativo di derubarla. Vittima della follia di un uomo nella serata di ieri domenica 26 marzo è stata una 27enne transessuale e cittadina peruviana: la donna si trova ora in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione dopo la pretesa di un rapporto sessuale

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, l'uomo – dalla descrizione anche lui straniero – ha preteso dalla 27enne un rapporto sessuale a pagamento. Prima di andarsene però l'uomo l'ha colpito con un coltello alle gambe e alla schiena con il tentativo di prenderle tutti i soldi che aveva con sé. Si è così poi dato alla fuga: non è chiaro se è riuscito a portare via contanti o altro alla ragazza.

La donna trovata a terra insanguinante

La donna è stata trovata in una pozza di sangue in pizza Santa Maria Nascente, in zona Qt8, a Milano. A trovarla è stata una pattuglia dei carabinieri impegnata in un giro di controllo per la città. Sul posto subito si sono precipitati i medici e paramedici del 118 che hanno trasportato poi la 27enne in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. La donna non è in pericolo di vita.

Si cerca l'aggressore

Ora si cerca l'aggressore. Fondamentale per le forze dell'ordine saranno le telecamere di video-sorveglianza della città che potranno ricostruire gli spostamenti dell'uomo. La testimonianza della donna potrebbe essere indispensabile per creare un identikit dell'uomo: gli accertamenti poi dimostreranno se era già stato autore di violenze simili in passato.