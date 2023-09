Fa la spesa al supermercato e non vuole pagare, poi aggredisce i commessi Un 30enne non voleva pagare la spesa in un supermercato di Lodi, così ha aggredito i commessi di un supermercato colpendoli con una mazza da baseball. Anche i poliziotti intervenuti sono stati colpiti dalla furia dell’uomo.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un uomo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito con una mazza da baseball i commessi di un supermercato della periferia di Lodi il 9 settembre. L'uomo si sarebbe infuriato per non essere riuscito a fare la spesa senza pagare il dovuto.

Tenta di rubare la spesa al supermercato

Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato 9 settembre. Il 3oenne sarebbe entrato nel negozio per fare la spesa, ma dopo aver preso tutti i prodotti dagli scaffali avrebbe tentato di superare la barriera delle casse senza pagare. Notato dal personale del supermercato è stato bloccato impedendogli di rubare la merce.

Gli animi si sono presto scaldati e l'uomo è andato su tutte le furie dirigendosi all'uscita. Dopo pochi minuti, quando i commessi pensavano si fosse allontanato, il 30enne è rientrato brandendo una mazza da baseball per aggredire chi non gli aveva permesso di portare via la spesa senza pagare.

Arrestato e condotto in carcere

Uno dei dipendenti è rimasto ferito prima che i colleghi potessero bloccare, non senza fatica, l'aggressore. Intanto è partito l'allarme al numero unico di emergenza che ha inviato sul posto una volante della Questura di Lodi.

Gli agenti nel tentativo di bloccare l'uomo sarebbero stati aggrediti a loro volta. L'uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e tentata rapina. Considerati anche i precedenti a suo carico, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere ed è stato trasferito nella casa circondariale di Lodi.