Si tuffa nel lago di Garda e subito dopo ha un malore: morta una donna di 70 anni Una donna di 70 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno nel Lago di Garda. La tragedia si è verificata a Sirmione (Brescia). La 70enne, di origini veronesi, ha detto alle persone che erano con lei di sentirsi poco bene e subito dopo è morta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per lei non c’è stato nulla da fare.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia nel Bresciano. Una donna stava facendo il bagno nel lago di Garda quando improvvisamente ha detto di non sentirsi bene e poco dopo è morta: l'evento, verificatosi a Sirmione, ha sconvolto i presenti. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 allertati dagli altri bagnanti, ma nonostante il loro tempestivo arrivo, per l'anziana non c'è stato nulla da fare e gli operatori non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La donna ha detto di sentirsi poco bene

Non è ancora chiara la dinamica della vicenda né quali possono essere state le cause della morte. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la 70enne, di origini veronesi, si sia tuffata tranquillamente in acqua. La donna era in compagnia di altre persone e proprio a loro avrebbe affermato di stare poco bene. Spaventati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Al loro arrivo però la 70enne era già morta.

Trovato il cadavere di Andrea Ferlisi, il 47enne scomparso nel Ticino

Nella stessa giornata è stato trovato il cadavere di Andrea Ferlisi: il 47enne era scomparso sabato scorso dopo che si era tuffato nel Ticino per una nuotata. L'uomo si è gettato proprio nel tratto in cui è vietata la balneazione. Aveva dato appuntamento ai suoi famigliari sulla spiaggia di Canarazzo, ma non è mai arrivato. Non vedendo, i parenti avevano dato subito l'allarme facendo così iniziare le ricerche che sono durate quattro giorni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 47enne avrebbe anche rifiutato un passaggio in barca. Al momento i carabinieri stanno cercando di capire se l'annegamento sia stato causato da un malore. Proseguono quindi le loro indagini.