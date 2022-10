Evade dai domiciliari per andare a mangiare una pizza: “Pensavo fosse uno scherzo” Un uomo di 55 anni è stato arrestato perché evaso dagli arresti domiciliari. Al giudice ha spiegato che pensava di poter uscire di casa e che la misura restrittiva fosse uno scherzo.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 55 anni residente a Gallarate, in provincia di Varese, è stato arrestato nella serata del 26 ottobre perché evaso dagli arresti domiciliari. Davanti al giudice, la mattina seguente, ha rivelato di non sapere che "chi è sottoposto agli arresti domiciliari non potesse uscire di casa. Pensavo fosse uno scherzo".

Prima la pizza poi la doccia

Maestro d'arte, ha provato a spiegare davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio il motivo per il quale quella sera non era a casa dove avrebbe restare per la misura restrittiva alla quale è sottoposto. La notifica degli arresti domiciliari gli era arrivata poche ore prima, nonostante questo ha deciso di uscire a mangiarsi una pizza.

Più tardi ha voluto raggiungere la casa di sua madre. "Non ho il gas", ha raccontato, "vado da mia madre per farmi la doccia". Per lui non c'era nulla di sbagliato: "Non stavo scappando e non ho fatto niente di male", ha più volte ripetuto al giudice.

Il 55enne era stato sottoposto alla misura restrittiva perché è accusato di aver commesso atti persecutori nei confronti della sua ex-moglie. Accuse che l'uomo non riconosce. "Non capisco per quale motivo mi abbiano messo ai domiciliari", ha raccontato.

Ancora domiciliari

Per potergli evitare una condanna il suo legale, Stefano Besani, ha chiesto per il 55enne una perizia psichiatrica. Non è ancora stata eseguita, ma il pm che conduce le indagini non sembra essersi opposto. Intanto, il giudice di Busto Arsizio ha convalidato l'arresto.

Tuttavia, l'uomo non andrà in carcere. Per lui il giudice ha disposto ancora i domiciliari, con la raccomandazione, questa volta, di prendere maggiormente sul serio i provvedimenti giudiziari.