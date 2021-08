Eurovision song contest, Milano tra le cinque città finaliste per ospitare l’edizione 2022 Milano è tra le cinque città italiane candidate a ospitare l’edizione 2022 dell’Eurovision song contest, 66esima edizione dell’annuale concorso canoro europeo vinto quest’anno dalla band romana dei Maneskin. Proprio Roma è tra le grandi escluse da parte degli organizzatori nell’ultima scrematura. Il capoluogo lombardo se la dovrà vedere con Torino, Bologna, Rimini e Pesaro. La decisione tra qualche giorno.

A cura di Francesco Loiacono

Milano può continuare a sognare. Il capoluogo lombardo è tra le cinque città italiane candidate a ospitare l'edizione 2022 dell'Eurovision song contest, 66esima edizione dell'annuale concorso canoro europeo. Entro pochi giorni si saprà se Milano riuscirà a battere la concorrenza di Torino, Pesaro, Rimini e soprattutto Bologna, che secondo alcuni rumors sarebbe la più accreditata tra le sfidanti. Un'altra, l'eterna rivale Roma, è stata esclusa dagli organizzatori della manifestazione canora che ha visto trionfare nell'ultima edizione i romani Maneskin, una vittoria che ha garantito all'Italia la possibilità di ospitare per la terza volta l'Eurovision dopo le due edizioni del 1965 (tenutasi a Napoli) e del 1991 (svoltasi proprio nella Capitale).

A sfidare Milano ci sono Torino, Pesaro, Bologna e Rimini

All'inizio erano state 17 le città che si erano candidate per ospitare la manifestazione che quest'anno è stata particolarmente seguita, e ha dato in qualche modo il la a un'estate di trionfi italiani: dagli Europei di calcio alle eccezionali vittorie degli atleti azzurri alle Olimpiadi di Tokyo. In seguito sono state effettuate due diverse scremature, l'ultima delle quali, stando a quanto è stato anticipato dal "Resto del Carlino", ha ridotto a cinque le città ancora in lizza per ospitare la manifestazione. La decisione arriverà tra la fine di agosto e i primi di settembre: a pesare saranno i giudizi della commissione dell'Ebu (European broadcasting union) e della Rai sui requisiti legati alle location, in particolare alle infrastrutture (capienza, parcheggi, aeroporti internazionali nei paraggi, logistica). Per Milano la sede individuata dovrebbe essere il Palazzo delle Scintille.