Esplosione in un garage, militante di estrema destra perde una mano: stava maneggiando un ordigno Un uomo di 34 anni è stato trovato in un garage di Milano con una mano amputata: il 34enne probabilmente stava maneggiando con un ordigno che potrebbe aver causato l’esplosione.

A cura di Ilaria Quattrone

È ricoverato in gravissime condizioni, Daniel Biavaschi, l'uomo di 34 anni che è stato trovato con la mano sinistra amputata all'interno di un garage del Gratosoglio (Milano). L'uomo, che è un volto noto degli ambienti di Forza Nuova e della Rete dei patrioti, stava maneggiando su un banco da lavoro un ordigno bellico. Per chiarire la vicenda, l'indagine è stata affidata ai carabinieri.

L'esplosione sentita dai vicini di casa

L'allarme è stato lanciato alle 14.20 di oggi, venerdì 9 settembre. In via Gianluigi Banfi, alcuni residenti hanno sentito una forte esplosione e allertato subito i vigili del fuoco. Quando sono arrivati, hanno trovato all'interno del garage l'uomo con la mano amputata.

I medici e i paramedici del 118, hanno fornito le prime cure sul posto e hanno trasportato in codice rosso il 34enne.

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano

L'uomo adesso si trova ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: è in prognosi riservata. Durante i rilievi, i carabinieri hanno trovato due metal detector e una collezione di numerosi residuati bellici, che risalerebbero alla prima guerra mondiale. Molti di questi erano inertizzati e catologati per origine ed epoca di fabbricazione. I carabinieri, in attesa di avere maggiori informazioni sulle sue condizioni di salute, dovranno chiarire diversi punti: primo fra tutti, come abbia fatto l'uomo a recuperare gli ordini. Non solo.

Potrebbe trattarsi di un militante di estrema destra

Stando a quanto riportato il quotidiano "Il Corriere della Sera", potrebbe forse esserci un legame tra lui e i due pacchi bomba trovati questa mattina in via Larga, su cui sta indagando l'Antiterrorismo. Ipotesi che comunque attendono di essere verificate.