Esplosione in un appartamento a Bergamo: tre feriti Oggi, mercoledì 12 luglio, a Bergamo si è verificata un’esplosione in un palazzo: tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 luglio, si è verificata un'esplosione in un appartamento di Bergamo: l'allarme è stato lanciato poco prima delle 12. Al momento risulterebbero tre feriti. Sul posto ci sono i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, le forze dell'ordine che, insieme ai pompieri, svolgono tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e gli operatori sanitari del 118.

L'esplosione potrebbe essere stata causata da un problema a un tubo

L'esplosione si è verificata in via San Tomaso e precisamente in un palazzo che si trova al civico 13: si tratta di una palazzina di due piani. Stando alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che l'esplosione sia stata causata da un problema a un tubo del gas. Questo avrebbe causato una fiammata e poi l'esplosione all'interno di un appartamento al primo piano.

Sono tre i feriti

Sembrerebbe che proprio su quel tubo del gas stessero operando alcuni operai. Il boato e poi la fiammata hanno provocato almeno tre feriti. I tre, di cui al momento non si conosce l'identità, non sarebbero in gravi condizioni. I medici e i paramedici del 118, inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia), hanno prestato le prime cure sul posto e poi li hanno trasferiti in ambulanza.

Nel frattempo, i carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e soprattutto capire se ci sia stato un errore o se il tubo fosse già mal di rotto alla base dell'esplosione. Con i vigili del fuoco e i militari, ci sono anche i tecnici di Unareti. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.