Esplosione alla Metallurgica di Tiarno di Sopra: Roberto Richiedei morto dopo 4 giorni di agonia Roberto Richiedei è morto per le gravi usioni riportate a seguito dell’esplosione all’impianto della Metallurgica Ledrense, di Tiarno di Sopra, in provincia di Trento. Il settantaseienne di Calcinato, in provincia di Brescia, si è spento dopo quattro giorni di agonia all’ospedale Gaslini di Genova.

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Richiedei (Foto Facebook)

Non ce l'ha fatta Roberto Richiedei, il settataseienne rimasto gravemente ferito nell'esplosione all'impianto della Metallurgica Ledrense, di Tiarno di Sopra, in provincia di Trento, avvenuta la mattina dello scorso martedì 31 agosto. Il titolare della Biogas di Calvagese della Riviera, residente a Calcinato in provincia di Brescia, è morto ieri, sabato 4 settembre dopo quattro giorni di agonia. Ha smesso di lottare e si è spento in un letto dell'ospedale Gaslini di Genova, dove si trovava ricoverato per le gravi ustioni riportate su tutto il corpo, troppo estese e che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Una notizia quella della sua scomparsa che si è diffusa in breve tempo e che ha sconvolto la comunità, la quale si è stretta intorno al dolore della famiglia e attende la salma per i funerali. Sulle cause dell'esplosione indagano i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro.

Esplosione alla Metallurgica Ledrense di Tiarno di Sopra

I drammatici fatti che hanno portato alla morte di Roberto risalgono ad inizio settimana. Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine il settantaseienne era nell'impato e stava lavorando insieme ad un suo dipendente quarantanovenne. Durante un controllo ad una grossa cisterna di gas, è divampata una fiammata, che li ha raggiunti. Ad intervenire per primi in loro aiuto sono stati gli operai di turno, che hanno cercato di domare le fiamme e li hanno soccorsi, in attesa dell'arrivo dei paramedici e dei pompieri. Sul posto, arrivata la segnalazione dell'incidente sul lavoro con richiesta urgente d'intervento sono giunti i soccorritori. Date le loro condizioni di salute, particolarmente critiche data la natura dell'evento, è stato necessario l'intervento di due eliambulanze, che li hanno trasportati in volo in ospedale. Entrambi hanno riportato gravi ustioni. Richiedei è morto, mentre l'operaio è ricoverato in gravi condizioni.