Esplosi 6 colpi di pistola a Milano, sospetti sul narcos Giuseppe Poerio: indagini in corso

Sono all'incirca le 20:00 di martedì 29 luglio quando alcuni colpi di pistola rompono il silenzio tra le strade di Bruzzano, un quartiere della periferia nord di Milano. Spari che, secondo gli investigatori, potrebbero avere a che fare con una serie di spedizioni punitive e vendette tra i narcos di Quarto Oggiaro e Comasina.

A lanciare l'allarme è stato un residente di via del Danubio. "Hanno sparato in strada", ha riferito l'uomo alla centrale operativa della Questura che ha mandato sul posto alcune volanti. I poliziotti che sono intervenuti hanno quindi trovato e sequestrato sei bossoli rinvenuti in un cortile poco distante dal luogo della segnalazione. Poi, grazie all'analisi delle immagini delle telecamere della zona, è stata identificata un'auto allontanarsi poco dopo l'esplosione dei colpi di pistola. Chi ha sparato era al volante.

Tuttavia, stando a quanto emerso dalle indagini sino a questo momento, il proprietario dell'auto non si trovava a Milano al momento dei fatti. L'uomo avrebbe, però, riferito che l'automobile era messa a disposizione anche del fratello, il cui nome è già noto alla giustizia. Si tratta, infatti, di Giuseppe Poerio, detenuto nel carcere di Bollate e in regime di semilibertà, che nel 2018 insieme a Mohamed Zouhir Lakhel aveva sparato al pregiudicato Michelangelo Lo Bue in un garage a Quarto Oggiaro come vendetta dopo che quest'ultimo aveva assaltato una delle basi più importanti dei narcos di Quarto e della Comasina.

Al momento quindi le indagini degli investigatori si starebbero focalizzando proprio su Poerio, per capire se effettivamente quella sera l'uomo fosse alla guida dell’automobile e se sia stato lui a esplodere i sei colpi di pistola.