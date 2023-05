Esplode una fonderia a Casalbuttano: cinque operai ustionati, tre sono gravissimi Una fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona, è esplosa nel pomeriggio di oggi venerdì 5 maggio: cinque operai sono stati colpiti da olio bollente. Si trovano ora in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Fortissima esplosione nel pomeriggio di oggi venerdì 5 maggio alla Trade Broker, una fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona. Tutto è accaduto attorno alle 15: al momento risultano cinque operai feriti. Stando alle prime informazioni dei carabinieri, l'esplosione è stata causata dallo scoppio di una bombola utilizzata nella fonderia per attivare alcuni macchinari: serve per portare in pressione il macchinario per la presso-fusione dell'alluminio.

Chi sono i feriti e come stanno

I feriti sono stati colpiti da olio incandescente e pezzi di metallo: l'esplosione infatti ha interessato alcune tubature. Così i cinque operai sono stati colpiti da materiale bollente che ha provocato loro importanti ustioni. Le persone coinvolte sono i lavoratori che stavano lavorando nella zona in cui è avvenuta l'esplosione.

Subito sono stati trasferiti all'ospedale di Milano, Parma e Cremona: il più grave, un operaio di 48 anni, si trova al centro ustioni del Niguarda.

Leggi anche Precipita per 14 metri dal tetto di un'azienda: gravissimo un operaio

Gravissimi anche due colleghi di 67 e di 38 anni: entrambi sono stati soccorsi e trasportati in elicottero al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Parma. Meno gravi ma sotto osservazione all'ospedale Maggiore di Cremona, un 39enne e un 38enne di nazionalità indiana residenti in provincia.

Gli accertamenti di carabinieri

Sul posto ora i carabinieri e i tecnici Ats stanno procedendo con tutti gli accertamenti dei caso. Gravi risultano anche i danni anche alle strutture del capannone. I vigili del fuoco si stanno accertando che non ci sia il pericolo di altre esplosioni: per il momento tutta la zona è stata giudicata inagibile.