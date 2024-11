video suggerito

Esce dalla discoteca e prova a mettersi alla guida in stato di ebbrezza: denunciato il pilota Gilles Renmans Gilles Renmans, pilota professionista che ha partecipato al campionato italiano di Gran Turismo a bordo di una Ferrari, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza dopo una notte in discoteca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gilles Renmans (foto da Instagram)

Il pilota professionista Gilles Renmans è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza dopo una notte trascorsa tra le vie della movida milanese. Il 23enne belga, che nei mesi scorsi con il team Double TT Racing ha partecipato al campionato italiano di Gran Turismo al volante di una Ferrari 4888 Challange Evo, sarebbe stato fermato all'uscita di una discoteca all'angolo tra via Moscova e largo la Foppa mentre provava a ripartire alla guida dell'auto di un amico. Renmans, però, secondo i militari era in evidente stato di ebbrezza e si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.

Come riportato da Il Giorno, erano all'incirca le 5 di mattina quando Renmans si è diretto, insieme a un coetaneo, verso una Mbw Serie 2 intestata all'amico. Il 23enne avrebbe provato a ripartire e a fare manovra, senza però riuscirci. Quei comportamenti avrebbero attirato l'attenzione dei carabinieri della Stazione Moscova e della Compagnia di intervento operativo del Terzo Reggimento Lombardia che in quel momento erano già impegnati nei soliti controlli della zona della movida di corso Garibaldi.

I militari avrebbero chiesto al pilota di mostrargli la patente di guida, ma il giovane si sarebbe più volte dimostrato di farlo porgendogli, invece, il patentino per l'attività in pista. Alla fine, il 23enne gli ha consegnato il documento giusto dopo l'ennesima richiesta dei carabinieri. Considerando il suo stato di evidente alterazione psico-fisica, i militari gli avrebbero chiesto di sottoporsi all'alcoltest, ma si sarebbe rifiutato.

A questo punto, i carabinieri lo hanno accompagnato negli uffici della caserma di Montebello. Dopo le formalità di rito, Renmans sarebbe uscito da indagato, a piede libero, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.