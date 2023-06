Esce dal McDonald’s e attraversa la strada, 12enne viene investita da un’auto: è grave Una 12enne è stata investita da un’auto a Rovato, nel Bresciano, appena fuori dal McDonald’s. La ragazzina stava raggiungendo un gruppo di amiche quando è stata travolta. All’arrivo dei soccorsi non era cosciente.

A cura di Enrico Spaccini

Una 12enne è stata investita mentre attraversava la strada poco dopo le 14:30 di oggi, giovedì 8 giugno, in via Rudone a Rovato, in provincia di Brescia. La ragazzina, secondo quanto ricostruito, era appena uscita dal McDonald's e stava raggiungendo dall'altra parte della strada un gruppo di amiche. Nell'attraversare, una Dacia Duster l'ha colpita facendola sbalzare sulla corsia opposta. All'arrivo dei sanitari la 12enne non era cosciente ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

La dinamica dell'incidente fuori dal McDonald's

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in prossimità del supermercato Conad e del McDonald's. La ragazzina, residente a Coccaglio, era uscita da poco dal fast food e, vedendo le amiche dall'altra parte della strada, sarebbe corsa per andargli incontro.

Pare che si trovasse sulle strisce pedonali quando una Dacia Duster, che procedeva verso Coccaglio, l'ha colpita. L'impatto è stato violento e ha fatto sbalzare la 12enne verso l'opposta corsia di marcia. In quel momento stava sopraggiungendo un'altra vettura che è riuscita a frenare prima di investirla una seconda volta.

L'arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha mandato sul posto due ambulanze e un elicottero che si è alzato da Milano ed è atterrato nel parcheggio del supermercato Conad. La ragazzina non era cosciente ed è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli della polizia locale di Rovato, la polizia stradale di Chiari e i carabinieri di Rovato per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.