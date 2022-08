Esce dal carcere, entra in banca e la rapina: “Datemi 5.000 euro, mi servono per mantenere mio figlio” Un uomo di circa 50 anni è ricercato dalle forze dell’ordine di Milano per una rapina andata in scena ieri in una filiale di una banca di via Farini.

Foto di repertorio

"Datemi cinquemila euro, devo mantenere mio figlio di 14 anni". A dirlo, durante la rapina andata in scena ieri a Milano, è stato un uomo entrato nella filiale della Banca Popolare di Sondrio in via Farini con il volto coperto. Secondo quanto riferito dall'Ansa, il rapinatore sarebbe appena uscito di prigione. Indagano le forze dell'ordine.

Entra in banca e la rapina: Servono a mantenere mio figlio

Tutto è successo intorno alle 12.30 quando l'uomo è entrato nella filiale millantando di voler aprire un conto. Dopo un breve colloquio con il direttore del punto vendita, ha estratto un paio di forbici raccontando la sua storia e i problemi che lo affliggono. Così ha preteso la consegna della somma di denaro. Il direttore della filiale della Banca Popolare di Sondrio in questione gli ha quindi comunicato di non potergliela consegnare per intero, lasciandogli dunque solo tremila dei cinquemila euro richiesti.

L'uomo è fuggito dopo aver ricevuto tremila euro dal direttore della filiale

L'uomo ha quindi sottratto anche una busta contenente delle monete per un totale di 54 euro prima di uscire dalla banca e fuggire. Dalle testimonianze del personale e dei clienti della banca, l'uomo sarebbe un cittadino italiano di 50 anni. Una volta lasciata la filiale, si sarebbe diretto in via Galli verso via Valtellina, facendo perdere le proprie tracce. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine che stanno cercando il rapinatore avvalendosi anche delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della filiale e dei racconti dei testimoni.