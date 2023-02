Esce dal carcere e rapina 13 farmacie in pochi giorni: il bottino vale 10mila euro Per un uomo di 47 anni italiano sono scattate di nuovo le manette dopo che ha messo a segno 13 rapine in 18 giorni: i nuovi colpi dopo essere uscito dal carcere.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva messo a segno una rapina a una farmacia il giorno successivo che era uscito del carcere. Per un totale poi di 13 rapine in poco più di due settimane. Così per un uomo di 47 anni italiano sono scattate di nuovo le manette. Gli agenti della Questura di Milano gli hanno trovato un bottino da 10mila euro.

Tredici rapine in pochi giorni

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 47enne era uscito dal carcere il 27 gennaio scorso e il giorno successivo aveva messo a segno la prima rapina alla farmacia. Gli altri colpi, in tutto undici rapine e due solo tentati, si sarebbero verificati tra il 28 gennaio e il 15 febbraio. In tutti i casi ha usato lo stesso modus operandi: entrava nei negozi con il viso coperto e si dirigeva alla cassa prelevando tutto ciò che trovava. Metteva le mani in tasca perché voleva far credere ai dipendenti di essere armato. Molto presumibilmente si presentava con un coltello. Le rapine avvenivano in pochi secondi.

L'uomo di nuovo in carcere

Le indagini della Questura di Milano erano poi scattate grazie alla denuncia dei farmacisti. Alla fine di numerosi appostamenti le manette per il 47enne sono di nuovo scattate la mattina del 16 febbraio quando i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno trovato nella sua casa in zona Città Studi la mattina del 16 febbraio. Nella sua stanza gli agenti hanno trovato un coltello, quello che presumibilmente aveva indosso durante le rapine, e 240 euro in contanti. E ancora: nei borsoni sono stati trovati gli indumenti indossati durante le rapine. Ora per lui si sono riaperte le porte del carcere di San Vittore: resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.